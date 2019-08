CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED/ Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più lontano dal Manchester United. Il giocatore argentino, che domani mattina si allenerà regolarmente con la Juventus, potrebbe quindi restare in bianconero per una serie di motivi.

Come già riferito da 'Calciomercato.it', le elevate richieste di ingaggio della Joya e la commissione super richiesta da un membro del suo entourage hanno portato lo United ad una brusca frenata sulla trattativa. Non solo, da ponderare anche la questione diritti d'immagine. Un altro problema che sta trasformando il possibile affare in un nulla di fatto.