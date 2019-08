CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU/ Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Tottenham, Antonio Conte ha detto la sua sui movimenti in entrata dei nerazzurri: "Per quanto riguarda Lukaku, continuiamo a lavorare nella maniera migliore e sicuramente in rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso che la società possa completare la rosa nel miglior modo possiible.

Capisco che il calciomercato non sia semplice, da parte mia io posso soltanto lavorare".

Conte ha poi aggiunto: "In un primo momento sembrava fatta per l'Inter, poi per la Juventus. Il mercato è strano, fino a quando non ci sono firme e accordi, non puoi dire di aver preso il giocatore".