TOTTENHAM INTER CONTE/ Intervistato ai microfoni di 'Inter TV', Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, ha espresso il suo parere sulla vittoria con il Tottenham di Mauricio Pochettino: "Giocare in casa degli Spurs, una squadra aggressiva e fisica, e riuscire a fare ciò che fanno loro è un passo avanti importante. La squadra ha voglia di migliorarsi.

Abbiamo attaccato il nostro avversario e non abbiamo avuto paura e ciò ha portato delle buone risposte, il gruppo sta creando una buona mentalità. Speriamo di poter andare avanti così". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Conte ha poi parlato della prima giornata contro il Lecce: "Sarà sicuramente emozionante, sono cresciuto in quella città e con quella società. Inoltre, sono felice che siano tornati in A, ma in campo saremo comunque avversari".