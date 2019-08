CALCIOMERCATO JUVENTUSNINTER LUKAKU POGBA SOLSKJAER / Lukaku e Pogba sono due tra i calciatori più appetiti di questa intensa finestra estiva di calciomercato. In particolare sul belga del Manchester United si sono fiondate Inter prima e Juventus poi con il passaggio in Italia che ora non sembra più utopia. Nella serata di ieri Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del club inglese, in conferenza stampa aveva parlato proprio dei due assi dei 'Red Devils'.

Parole che però nella maggior parte dei casi sono stati fraintese attribuendo al centravanti belga alcune parole dedicate invece al centrocampista francese.

Ecco quanto detto in realtà da Solskjaer su Pogba: "Paul probabilmente tornerà all'inizio della prossima settimana in allenamento. Non è un infortunio, solo un po 'di dolore. Non è infortunato ma non avrei rischiato nulla questo fine settimana. Dovrebbe essere a posto [per il Chelsea ndr]. Lo spero comunque. Gli ho parlato dopo l'allenamento e non si sentiva bene". Su Lukaku invece aveva solo brevemente detto in merito al tweet poi cancellato: "Ho parlato di questo con Romelu, gli ho spiegato come comportarsi in certe situazioni. Il caso è chiuso”.