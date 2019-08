CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO CANCELO GUARDIOLA MANCHESTER CITY / Non solo il maxi-scambio Lukaku-Dybala per la Juventus che tiene apertissimi i contatti anche con l'altra metà di Manchester. Con il City di Guardiola c'è infatti in ballo un'altra trade che vede coinvolti Joao Cancelo, da tempo nel mirino del tecnico catalano, e Danilo, esterno basso brasiliano che farebbe il percorso inverso.

In questo senso, volato a Londra per assistere alla finale del Community Shield, sta lavorando per concludere nel modo migliore l'affare. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ulteriore assist in questo senso lo ha servito ieri lo stesso Pep Guardiola al momento di diramare l'elenco dei convocati per la sfida oggi vinta contro il Liverpool. L'ex allenatore del Bayern infatti non aveva convocato Danilo per la prima partita ufficiale della stagione senza una motivazione di natura fisica. La stampa inglese evidenziava infatti le assenze di Laporte e Fernandinho causa infortuni. Caso diverso invece per il terzino destro verdeoro evidentemente impegnato in un possibile trasferimento che vede protagonista la Juventus.