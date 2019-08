CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Non mancano gli ostacoli sull'asse Dybala-Manchester in ottica scambio con Lukaku. La situazione infatti è ancora in stand by perché l'argentino continua a chiedere cifre elevate ai 'Red Devils'. Domani intanto si rivedrà l'argentino con la casacca bianconera.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it , nella giornata di domani sono in programma le visite mediche per Pauloed anchealle ore 10, poi l'allenamento. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I due calciatori di rientro dalla Copa America saranno dunque prontissimi per tornare a disposizione della Juventus già a partire dalla mattinata. Intanto Dybala in particolare continua ad essere protagonista anche in sede di mercato.