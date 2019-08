CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Non mancano gli ostacoli sull'asse Dybala-Manchester in ottica scambio con Lukaku. La situazione infatti è ancora in stand by perché l'argentino continua a chiedere cifre elevate ai 'Red Devils'. Domani intanto si rivedrà l'argentino con la casacca bianconera.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it , al contrario di quanto vociferato nelle ultime ore, nella giornata di domani per il momento non sono in programma visite mediche perma soltanto allenamento. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nel caso in cui la 'Joya' dovesse sostenere visite si tratterebbe solamente di idoneità con la Juventus che quindi ad ora non ha nulla di più in calendario per l'attaccante argentino che potrebbe essere il protagonista principale della trattativa con lo United per Lukaku.