COMMUNITY SHIELD LIVERPOOL MANCHESTER CITY / Ci sono voluti i calci di rigore per assegnare il primo titolo della stagione in Inghilterra. Liverpool-Manchester City è terminata 1-1 nel corso dei tempi regolamentari prima di concludersi con l'epilogo dagli undici metri. I primi colpi di scena di una gara ricca di emozioni arrivano già nel primo quarto d'oro con il brutto infortunio di Sanè a cui ha fatto seguito la rete del vantaggio firmata da Raheem Sterling che manda al riposo gli uomini di Guardiola avanti di uno. Al rientro dagli spogliatoi è ancora l'autore del gol a rendersi pericoloso colpendo un palo che di fatto sveglia il Liverpool. La truppa di Klopp sfiora il pari in un paio di circostanze prima con la traversa di van Dijk e poi con il palo di Momo Salah.

Assalti che fanno da preludio al pari che arriva al 77' conche piazza alle spalle di Bravo servito dal compagno di reparto Virgil. Una rete che manda le squadre dritte dagli undici metri. La lotteria dei rigori premia il Manchester City che compie un vero e proprio percorso netto con il penalty conclusivo di Gabriel Jesus manda in estasi Guardiola. Decisivo l'errore di Wijnaldum.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 1-1 (5-6 dcr): 12' Sterling, 77' Matip

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (67' Matip), Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho (67' Keita), Henderson (80' Lallana), Wijnaldum; Salah, Firmino (80 Shaqiri), Origi (80' Oxlade-Chamberlain). All. Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Rodri, David Silva (61' Gundogan), De Bruyne (89' Foden); Sané (12' Gabriel Jesus), Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola

Ammoniti: De Bruyne (MC)