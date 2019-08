CALCIOMERCATO MILAN CONTI / Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile cessione in prestito di Andrea Conti con il Parma tra le possibili destinazioni.

L'ex atalantino infatti ha giocato molto poco a causa di un paio di pesanti infortuni che ne hanno pregiudicato l'utilizzo, eppure ciononostante dovrebbe restare alla corte di al. Ad annunciarlo lo stesso agente del calciatore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di 'PianetaMilan' ha ammesso: "Andrea Conti resterà al Milan in modo categorico“. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI