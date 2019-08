CALCIOMERCATO MILAN KESSIE GIAMPAOLO / Non solo mercato in entrata per il Milan che deve fare i conti anche con alcuni calciatori da sistemare. Tra le papabili cessioni di rilievo si era lungamente pensato anche a Franck Kessie che però potrebbe invece restare alla corte di Giampaolo.

Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' il mediano ivoriano era stato cercato dal, ma il giocatore, in caso di cessione, vorrebbe solamente un top club. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In tal senso non sono arrivate offerte reali e concrete da big come Arsenal e Tottenham e dunque salvo sorprese dunque, Kessie resterà in rossonero.