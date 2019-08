CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI LUKAKU MANCHESTER UNITED / Romelu Lukaku è il nome più caldo del mercato in questi primi giorni di agosto. Sull'attaccante del Manchester United si è scatenata la corsa, il belga è diventato oggetto del desiderio, come noto, per diverse big della nostra Serie A. All'interessamento iniziale dell'Inter, si è aggiunto quello della Juventus, ma anche il Napoli pare intenzionato a dire la sua.

La sfida può accendersi nei prossimi giorni, probabilmente decisivi visto che l'8 agosto il calciomercato insi chiuderà e sarà difficile immaginare che i 'Red Devils' cedano il loro bomber dopo quella data, non potendo acquistare un sostituto adeguato. La Juventus insiste a proporre lo scambio con Dybala ma ci sono vari intoppi nella trattativa , la sensazione è che l'operazione si possa concludere soltanto sbloccando la situazione relativa all'argentino. L'Inter, dal canto suo, ha alzato l'offerta a, ma non è da escludere un clamoroso rilancio intorno agli, la cifra chiesta dai 'Red Devils' per dare il via libera. Occhio anche al Napoli, che avrebbe offerto al Manchester United il cartellino di Arkadiuszpiù un conguaglio economico. Vera e propria bagarre, da seguire fino in fondo e che può regalare anche qualche sorpresa.