CALCIOMERCATO NANTES GATTUSO LIGUE 1 / Dopo l'addio al Milan dello scorso maggio, Gennaro Gattuso sarebbe pronto a ripartire con una nuova avventura in panchina. L'ultima idea porterebbe dritto in Francia in casa Nantes.

Stando a quanto riferito da 'Presse-Ocean' il club francese lo avrebbe adocchiato per prendere il posto di Vahiddopo la rescissione consensuale. Gattuso però avrebbe preso due giorni di tempo per comunicare la propria decisione al club transalpino che dopo Ranieri punterebbe ad un altro tecnico italiano. In corsa sullo sfondo c'è anche. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI