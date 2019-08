Inter, nuovi contatti per Rebic: confermata anticipazione CM.IT

CALCIOMERCATO INTER REBIC EINTRACHT / Inter che all'inizio di agosto è ancora in alto mare per quanto riguarda l'attacco. Per sbloccare la situazione e dare a Conte finalmente soluzioni nel reparto avanzato, i nerazzurri hanno ripreso i contatti per Rebic dell'Eintracht Francoforte.

'Sky' conferma l 'anticipazione di Calciomercato.it sulla trattativa Rebic-Inter , trattativa ancora non entrata nel vivo e che avrà bisogno di alcuni giorni per svilupparsi compiutamente. L'Inter prova comunque a stringere i tempi per rinforzare una squadra, ad oggi, incompleta.