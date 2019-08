LAZIO MILINKOVIC-SAVIC LILLA YAZICI / Non sarà Yusuf Yazici a prendere il posto di Sergej Milinkovic-Savic. Il talentuoso giocatore turco è stato seguito dalla Lazio come possibile sostituto del giocatore serbo, sempre più corteggiato dal Manchester United. Yazici infatti lascerà il Trabzonspor per accasarsi al Lilla.

Il giocatore infatti, come riferisce 'Le 10 Sport', è arrivato in città per sostenere le visite mediche. Decisivo sarebbe stato il blitz del dirigente dei francesi, Luis Campos in Turchia: l'affare dovrebbe essersi concretizzato per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.