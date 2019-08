CALCIOMERCATO NAPOLI LUKAKU DE LAURENTIIS / Nella giornata di ieri sono circolate diverse indiscrezioni su un clamoroso tentativo di inserimento del Napoli nella querelle Lukaku. Oggi pomeriggio, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha chiarito la sua posizione sull'attaccante nel mirino di Inter e Juventus ai microfoni di 'Sky': "Sapete perchè si sussurra? Sono molto amico del suo agente, Pastorello, che mi sta molto simpatico. L'ho chiamato e gli ho chiesto se Lukaku andasse bene per noi, se andasse o meno alla Juventus... Abbiamo parlato in qeusti termini, poi si sa che i procuratori hanno interesse a dire che sia arrivata una richiesta in più per il loro calciatore facendo sì che il prezzo aumenti. La mia proposta per il mercato è aprirlo il giorno successivo alla fine del campionato e chiuderlo a fine luglio". Un sondaggio, quindi, quello dei partenopei, poco più: la battaglia per il belga resta affare tra bianconeri e nerazzurri.