ROMA ZAPPACOSTA CHELSEA / Occasione Davide Zappacosta. Il difensore italiano è in uscita dal Chelsea e potrebbe tornare in Serie A. L'ex Torino è stato poco utilizzato nella scorsa stagione con Sarri, ma anche il nuovo manager dei 'Blues' Frank Lampard non lo ha messo in cima alle proprie gerarchie.

Per questo motivo un suo addio, sottolineano da Oltremanica, appare piuttosto probabile. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il 'Sun' riporta come la Roma sia il club che recentemente ha più mostrato interesse per il difensore italiano, che nelle scelte sarebbe finito anche alle spalle del giovane Reece James. Ma i giallorossi, il cui direttore sportivo Petrachi conosce bene il giocatore, potrebbero non essere l'unico club ad approfittare di quest'occasione: in caso di offerta soddisfacente, Zappacosta potrebbe lasciare l'Inghilterra per tornare in Italia.