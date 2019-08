CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA SONDAGGIO / La Juventus è al centro di diversi rumors di calciomercato per il suo attacco.

Oltre all'ipotesi permanenza per Dybala e Higuain, il cui destino sembra essere lontano da Torino , i nomi più caldi sono quelli diche in caso di addio all'Inter vorrebbe vestirsi di bianconero, eper il quale è in atto una vera e propria battaglia di calciomercato con i nerazzurri. Su Calciomercato.it vi abbiamo proposto un sondaggio per scegliere il partner ideale d’attacco da affiancare a Cristiano Ronaldo: grande equilibrio tra i quattro nomi, ma a spuntarla è proprio la 'Joya', con il 29% delle preferenze. Al secondo posto Icardi (26%), davanti a Lukaku (24%), mentre si piazza ultimo il Pipita (22%).