CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA POGBA / Paul Pogba è uno dei sogni di calciomercato per la Juventus.

Il francese è nel mirino anche del che sembra però essersi rassegnato al suo mancato acquisto , e oggi il suo ex compagno, in un'intervista al 'Mail on Sunday', ha parlato della sua situazione: "Non so quale sarà il suo futuro, ma so che si è sentito veramente amato alla Juventus e a Manchester non ha ricevuto lo stesso amore". Il francese, grande amico del classe '93, ha aggiunto: "Quando compri belle auto e una grande causa crei odio e dovrai migliorarti sempre di più per non ricevere critiche. Per questo, dissi a Paul: 'Fa ciò che vuoi, ma se questo ti condiziona, non cercare di essere un guerriero. Fermati".