LAZIO BADELJ FIORENTINA / Niente Francia e ricongiungimento con Paulo Sousa per Milan Badelj. Il croato era finito nel mirino del Bordeaux, guidato dal suo ex allenatore alla Fiorentina, ma sarà proprio Firenze la piazza in cui il centrocampista giocherà nella prossima stagione. Lazio e Fiorentina avrebbero infatti trovato un accordo per il trasferimento del giocatore in viola, club in cui Badelj ha già militato per quattro stagioni.

Lo riferisce 'Sky Sport', che sottolinea come il 30enne lascerà il ritiro biancocelesti per mettersi poi a disposizione di Vincenzo Montella e domani sosterrà le visite mediche. Badelj si trasferisce in Toscana in prestito con diritto di riscatto. Calciomercato.it aveva anticipato come la permanenza del centrocampista all'interno della rosa di Inzaghi fosse tutt'altro che scontata.