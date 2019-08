Napoli, De Laurentiis: "Obiettivi? Non solo Lozano e Icardi"

p>CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS LOZANO ICARDI / Il calciomercato delsta per entrare nel vivo e, a poche ore dall'amichevole col, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' degli obiettivi azzurri: "Oltre Lozano e Icardi ci sono tanti nomi che stiamo valutando , per Pépé avevo offerto una cifra blu, ma non siamo riusciti a prenderlo. Il vero calcio, purtroppo, è in Inghilterra: con il ritorno dei grandi allenatori come Ancelotti, Conte e Sarri in Italia siamo più forti, ma serve tempo per tornare grandi. L'Arsenal fattura cinque volte il Napoli ed ha potuto avanzare un'offerta migliore rispetto alla nostra". Sul match col Marsiglia, il patron ha aggiunto: "Sarà un super allenamento che ci preparerà anche al magnifico appuntamento statunitense col Barcellona".