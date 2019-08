Juventus pronta a tornare alla carica per Pogba: Real Madrid defilato

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Il Real Madrid continua a sognare il colpo Paul Pogba, ma ogni giorno che passa rende la sua realizzazione più complessa.

Come sottolinea oggi 'Tuttosport', il Manchester United continua a esigere per il cartellino del francese circa 180 milioni di euro ( e ieri il tecnico Solskjaer si è definito certo della sua permanenza ), cifra in questo momento irraggiungibile per i merengues, che non sono riusciti a cederee hanno ancora difficoltà col caso

Zinedine Zidane ha messo il nome del campione del mondo in cima alla sua lista, scartando l’alternativa Eriksen, ma in questi giorni gli spagnoli hanno iniziato a sondare la pista van de Beek, consapevoli delle difficoltà di un affare ormai quasi impossibile. Per il quotidiano torinese, quindi, la situazione potrebbe inaspettatamente favorire la Juventus. Pogba è nel mirino di Paratici e con il Real Madrid fuori dai giochi la Vecchia Signora potrebbe tornare alla carica, visto che il classe ’93 è in scadenza nel 2021 ed ha espresso tramite Mino Raiola, più volte, il desiderio di cambiare aria.