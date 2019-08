CALCIOMERCATO TORINO RINNOVO DE SILVESTRI / Torino pronto a blindare anche Lorenzo De Silvestri. Dopo le firme di Izzo e Lyanco, presto potrebe avvenire anche il prolungamento dell'esperto esterno destro.

La volontà del giocatore (in scadenza a giugno 2020), riporta 'Tuttosport', sarebbe quella di firmare un contratto biennale per non sedersi nuovamente la prossima estate al tavolo delle trattative. La società di, intenta a prolungare, vaglia la miglior soluzione e potrebbe presto giugnere a una decisione.