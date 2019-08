CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO LOZANO VERDI / Il Napoli accelera per Hirving Lozano, esterno offensivo messicano in forza al PSV. L'eliminazione degli olandesi dalla prossima Champions League ha aumentato le possibilità di un suo trasferimento in azzurro.

Il Napoli starebbe vagliando la possibilità di sborsare i 42 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria, mentre il giocatore dovrebbe firmare un quinquennale da quattro milioni di euro all'anno, anche se bisognerà trovare l'intesa per i diritti d'immagine. Con l'eventuale approdo di Lozano in Campania, esulterebbe di riflesso anche il Torino: lo spazio per Verdi nella rosa di Ancelotti, infatti, verrebbe chiuso proprio dal talento messicano. Così, i granata potrebbero finalmente dare l'affondo decisivo a un obiettivo cercato ormai da mesi.