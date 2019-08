CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Considerato cedibile dalla Juventus, Mario Mandzukic potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Premier League. Per lui, infatti, è forte l'interesse del Manchester United, con cui i bianconeri stanno già trattando il super scambio Dybala-Lukaku.

Se inizialmente la trattativa per il croato sembrava legata a quella per i due fuoriclasse, nelle ultime ore la situazione è cambiata: clicca qui per restare aggiornato.

Gli inglesi hanno ormai preso atto della partenza di Lukaku e, indipendentemente dalla buona riuscita dello scambio con la Juve, riporta 'Tuttosport', avrebbero deciso di portare avanti l'affare Mandzukic per chiuderlo in tempi brevi, considerata la fine del mercato in entrata prevista l'otto agosto.