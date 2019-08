CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Continua la 'guerra fredda' tra l'Inter e Mauro Icardi. Il calciatore avrebbe chiuso alla cessione mettendo ulteriormente in difficoltà i nerazzurri, che necessitano di ingenti somme per arrivare agli obiettivi di mercato prefissati da tempo.

Così, nel 'duello' con l'ex capitano, il club avrebbe preso la sua clamorosa decisione: clicca qui per restare aggiornato.

Con l'intento di non trascinarsi in battaglie legali, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Zhang, Marotta e Conte sarebbero pronti a portare Icardi a scadenza di contratto, fra due anni, senza farlo giocare mai; poi potrà andarsene a zero e cercarsi una nuova squadra, dopo due anni di inattività agonistica. Una decisione estrema che conferma la volontà del club di non reintegrarlo in rosa nemmeno in caso di mancato addio. Maurito si allenerebbe quindi con i compagni o con i preparatori, ma poi non verrebbe mai convocato, il tutto cercando di evitare ogni possibile appiglio per una causa legale. Per lui potrebbe esserci spazio anche nelle liste per il campionato o la Champions League, alle quali non seguiranno mai convocazioni nemmeno in casi di stretta necessità. Intanto, in entrata, l'Inter continua a lavorare per Dzeko: già domani potrebbe partire un nuovo affondo.