MILAN CORREA / Il Milan continua a puntare con decisione su Angel Correa. E' l'argentino dell'Atletico Madrid il rinforzo richiesto da Giampaolo per rinforzare adeguatamente il pacchetto d'attacco del 'Diavolo'. Dopo l'incontro della scorsa settimana con l'agente del giocatore, nei prossimi giorni dovrebbero esserci nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare un'intesa al possibile passaggio in rossonero del 24enne talento.

Rimane ancora una certa distanza tra l'offerta del Milan di 40 milioni di euro e la richiesta di 50 milioni dell'Atletico. Forbice che Maldini e Boban proveranno a ridurre, con la prossima settimana - scrive 'La Gazzetta Sportiva' - che potrebbe essere decisiva in un senso o nell'altro per il fronte Correa. Milan e Atletico dovrebbero presto incontrarsi, con l'argentino che spinge per il trasferimento alla corte di Giampaolo.