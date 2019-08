JUVE INTER LUKAKU DYBALA / Sono ore frenetiche per il maxi-scambio Lukaku-Dybala tra Juventus e Manchester United. I bianconeri - dopo l'incontro della scorsa settimana a Milano con l'agente Pastorello - hanno l'intesa con il centravanti belga e la disponibilità dei 'Red Devils' per andare fino in fondo, ma per trovare la quadra (e non è assolutamente un dettaglio) serve ancora il via libera del numero 10 argentino e l'accordo tra quest'ultimo con lo United su ingaggio, commissione e diritti d'immagine.

Una trattativa dove non potrebbero mancare i colpi di scena, con l'Inter che non avrebbe alzato bandiera bianca per Lukaku e pronta al contro-sgarbo nei confronti dei rivali bianconeri. Nelle scorse ore si era diffuso di un possibile rilancio ad 80 milioni di euro dei nerazzurri per l'attaccante, voce subito smentita dalla dirigenza interista. Ed un'altra secca smentita è arrivata anche su un presunto inserimento del Napoli, con De Laurentiis intenzionato a mettere sul piatto il cartellino di Milik più conguaglio per Lukaku.

Situazione caldissima e in piena evoluzione, con il CFO juventino Paratici che oggi sarà a Londra per proseguire i contatti in attesa che si sblocchi l'impasse in merito a Paulo Dybala, con l'argentino che resta l'ago della bilancia nell'operazione con il Manchester United per l'arrivo a Torino di Lukaku. Già domani dovrebbero esserci novità importanti sul fronte Dybala, con l'Inter e Marotta che sperano in un mancato accordo tra la 'Joya' e lo United per tenere in vita il sogno Lukaku o riproporre alla Juventus un ipotetico scambio con il connazionale Icardi.