JUVENTUS DANILO / La Juventus si muove su più fronti in Inghilterra. Da una parte l'intrigo Lukaku e il possibile scambio con Dybala al Manchester United, dall'altro l'operazione con il City per la cessione di Cancelo e l'inserimento nell'affare di Danilo. Trattativa che nelle ultime ore ha avuto un'accelerazione, con i bianconeri e i 'Citizens' più vicini nel definire lo scambio dei due terzini.

Il CFO della 'Vecchia Signora' Paratici tornerà a Londra dopo il blitz dei giorni scorsi per cercare di trovare l'intesa definitiva ed è atteso in tribuna questo pomeriggio a 'Wembley' per assistere alla finale del Community Shield tra la squadra di Guardiola e il Liverpool. La Juventus per la cessione di Cancelo, oltre al cartellino di Danilo, dovrebbe incassare anche 30 milioni di euro. Passi in avanti pure sull'accordo con il brasiliano, pronto a spalmarsi l'ingaggio su un contratto più lungo firmando fino al 2024 (l'attuale accordo con il City scade nel 2022) a 3 milioni a stagione.