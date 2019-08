CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI LUKAKU / Super Intrigo Lukaku. Sul bomber è sempre in pole la Juventus, anche se gli ultimi rumors sostengono che possa saltare lo scambio con Dybala, a causa del rifiuto al trasferimento al Manchester United dello stesso attaccante argentino. Stando all'Ansa per il belga è pronto però a farsi avanti il Napoli. A inizio luglio Calciomercato.it aveva scritto che gli azzurri erano ancora a caccia di un grande bomber, non escludendo il nome a sorpresa.

Ecco servito Lukaku, per il quale il club dipotrebbe mettere sul piatto soldi e il cartellino di nel mirino pure del Betis . Se dovesse saltare il passaggio del classe '93 alla Juve, potrebbe infine tornare alla carica l'. La società nerazzurra fa tuttavia filtrare che non c'è stata e non ci sarà alcun rilancio, in sostanza che non alzerà l'ultima proposta da circa 60 milioni più bonus. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, tenendo bene in mente che il mercato inglese chiuderà i battenti l'8 agosto.