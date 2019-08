CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO SUSO / Giampaolo tocca anche l'argomento mercato nel post sconfitta, ai rigori, contro il Manchester United.

Il tecnico ha 'tuonato' rispondendo in merito a Suso, autore di una prova positiva alle spalle delle due punte: "E' un fuoriclasse, un giocatore forte - ha esordito Giampaolo prima di lanciare un 'messaggio' forte e chiaro all'indirizzo della società - I giocatori forti come lui dobbiamo tenerli, questo l'ho detto sia al club che allo stesso calciatore. Io sono innamorato di lui, mi fa impazzire, è uno che può risolverti le partite", ha concluso a 'MilanTv' l'allenatore rossonero 'togliendo' - almeno per stasera - lo spagnolo dal mercato. Per la dirigenza milanista resta un 'sacrificabile', ma con l'offerta giusta. Sull'ex Liverpool è sempre forte la Roma, però è chiaro che la volontà di Giampaolo di tenerlo potrebbe alla fine spingere il Milan a tenerlo.