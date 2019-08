SUPERCOPPA GERMANIA BORUSSIA DORTMUND BAYERN / E' del Borussia Dortmund il primo titolo stagionale di Germania.

I gialloneri di Favre conquistano labattendo i grandi rivali del, molle ma anche un po' sfortunato, per 2-0. A trascinare i gialloneri ci ha pensato, l'esterno inglese di soli 19 anni autore dell'assist ad Alcacer per l'1-0 e del 2-0 finale in contropiede.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-0

48' Alcacer, 69' Sancho (B)