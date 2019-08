Juventus e Real Madrid, l'annuncio di Solskjaer sul futuro di Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID POGBA SOLSKJAER /Paul Pogba spinge per lasciare il Manchester United: sulle sue tracce ci sono la Juventus e, soprattutto, il Real Madrid, che tenterà di acquistarlo finchè sarà possibile, visto che il nome dell'ex bianconero è il primo sulla lista di Zinedine Zidane.

Il campione del mondo non ha partecipato all'amichevole vinta ai rigori col Milan per un dolore alla schiena che, ovviamente, ha scatenato i rumors di calciomercato. Il tecnico dei Red Devilsperò, non solo ha smentito questi rumors ("Aveva dolore e non ho voluto correre rischi"), ma si è addirittura sbilanciato sul futuro del francese in conferenza stampa: "Non ho dubbi, quest'estate Pogba resterà con noi". Un annuncio che spegnerebbe definitivamente i sogni del Real Madrid, che (non a caso) da qualche giorno sta lavorando sul suo piano b,