Juventus, buone notizie sulle condizioni di Chiellini

JUVENTUS INFORTUNIO CHIELLINI / Ultima giornata di allenamenti per la Juventus prima della giornata di riposo concessa da Maurizio Sarri ai suoi calciatori.

Oggi, come riporta il sito ufficiale della Vecchia Signora, il gruppo ha svolto lavoro specifico diviso in reparti al mattino, mentre nel pomeriggio i giocatori hanno lavorato insieme in una sessione di tecnica e tattica conclusa con una partitella. La buona notizia, però, giunge da Giorgio Chiellini: il capitano bianconero è infatti tornato a lavorare col resto del gruppo. Superati, quindi, i fastidi al polpaccio sinistro.