Inter e Juventus, rilancio per Lukaku: a rischio lo scambio con Dybala

CALCIOMERCATO LUKAKU INTER JUVENTUS DYBALA / Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere in bilico. Dopo i rumors degli ultimi giorni, che lo vedevano vicino alla Juventus nell'ambito di uno scambio con Paulo Dybala, nelle ultime ore si sarebbe nuovamente rafforzata l'ipotesi Inter. Ci sarebbe stato, infatti, in queste ore un importante rilancio dei nerazzurri per l'attaccante belga, in grado di far saltare quindi la maxi-operazione tra Manchester United e bianconeri, con la conseguente permanenza de la 'Joya' all'ombra della Mole. È l'ennesimo capitolo di una trattativa lunghissima che si avvicina al suo finale, visto che il prossimo 8 agosto il mercato della Premier League chiuderà i battenti. Juventus e Inter continuano la loro sfida fuori dal campo, con Paratici e Marotta in trincea. Senza esclusione di colpi.