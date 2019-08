CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO DANILO / Sta per chiudersi lo scambio Cancelo-Danilo, più conguaglio (sui 40 milioni?) in favore della Juventus.

Secondo 'Sky Sport' domanipotrebbe essere in Inghilterra per assistere allae definire gli ultimi dettagli dell'affare col. Per il terzino brasiliano, i bianconeri hanno pronto un contratto a cifre leggermente più basse rispetto a quelle che percepisce attualmente