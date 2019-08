Barcellona, incontro con l'Arsenal per Coutinho: le ultime

CALCIOMERCATO BARCELLONA ARSENAL COUTINHO / Il Barcellona continua a lavorare alla cessione di Philippe Countinho e le prossime ore potrebbero essere decisive.

Domani, alle ore 20:00, catalani edsi affronteranno al Camp Nou, con in palio lo storico trofeoSecondo il 'The Sun', la dirigenza dei Gunners ha intenzione di approfittare dell'occasione per riunirsi con i blaugrana e chiudere il prestito di un anno del brasiliano, che aveva intenzione di cambiare aria e preferirebbe tornare in Premier League dopo l'avventura vissuta al Liverpool. Il tempo stringe: il mercato inglese chiude l'8 agosto e Raul Sanllehi è coinvinto che il classe '92 possa tornare a splendere Oltremanica.