JUVENTUS CHIELLINI / Rientro importante in casa Juventus.

Attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale, il club bianconero ha fatto il punto sulla seduta di lavoro svolta oggi: "L'ultima giornata di allenamenti della settimana bianconera si chiude con un'ottima notizia: Giorgioè infatti tornato in gruppo. Al mattino la squadra ha affrontato un lavoro specifico divisa in reparti, mentre nel pomeriggio il gruppo si è ricompattato per una sessione dedicata a esercizi di tecnica e tattica, conclusa dalla partitella". Per domaniha concesso una giornata di riposo, i bianconeri torneranno in campo lunedì.