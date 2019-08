p>ICC MANCHESTER UNITED MILAN / In vista dell'amichevole di oggi traPepeha rilasciato alcune dichiarazioni: "E' un test importante in un ambiente particolare e contro una squadra che è un po' avanti nella preparazione rispetto a noi - le sue parole ai canali ufficiali del club - E' una prova per continuare a crescere, gli automatismi si stanno imparando, migliorando. Il mister vuole idee di gioco chiare: essere propositivi e fare la partita. Il divertimento quando giochi a calcio è fondamentale, ma a volte tocca correre dietro alla palla. In questo periodo di stagione dobbiamo divertirci".