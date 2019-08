CALCIOMERCATO FIORENTINA GENOA SAPONARA HANCKO / Genoa scatenato in queste ultime ore di mercato. Dopo Schone dall'Ajax, il club di Preziosi sta per acquistare anche Riccardo Saponara, talento in uscita dalla Fiorentina dopo l'esperienza alla Sampdoria.

Come riporta 'Sky Sport', sarebbe ormai fatta per il prestito con diritto di riscatto del trequartista, che va quindi ad arricchire la qualità della rosa a disposizione di. Inoltre, i viola avrebbero chiuso anche per la cessione di David, che va allocon la formula del prestito di un anno.