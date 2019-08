NAPOLI MANOLAS / Felice di essere approdato al Napoli, Kostas Manolas ha parlato della sua vita privata e ha mandato un messaggio ai nuovi tifosi: "Sono un uomo tranquillo, sono molto orgoglioso di essere greco. Chi mi ha ispirato è stato mio zio, che era il miglior difensore dell'AEK Atene.

Mi è stato sempre vicino, mi ha aiutato e gli sarò sempre grato - le sue parole ai canali ufficiali del club azzurro - Nel tempo libero io sto sempre a casa con la famiglia, non mi piace tanto uscire fuori. Seguo il calcio, mi piace molto. Quando mi ha chiamato il Napoli l'ho detto a tutti, sono un uomo aperto ma la decisione la prendo sempre da solo. La decisione è mia, la carriera è mia. Tifosi? Quando sono entrato in campo si sono alzati in piedi e hannod etto il mio nome. Li ringrazio e gli prometto che farò di tutto pe rripagare la loro accoglienza".