CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI RUGANI ARSENAL / Daniele Rugani è finito nel mirino di numerose squadre.

Per l'ex, che potrebbe essere, ancora una volta, piuttosto chiuso allavista la presenza diin difesa, si è registrato in particolare, come noto, l'interessamento dell'. La richiesta dei 'Gunners' è andata a sbattere però contro il 'no' deciso di Maurizio, che crede moltissimo nelle potenzialità del centrale.