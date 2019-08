CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ VERDI / Per Elseid Hysaj e Simone Verdi nel Napoli non c'è più posto, il club azzurro aspetta di monetizzare opportunamente dalla loro cessione. Un segnale importante arriva in vista della tournée americana.

'Repubblica' oggi in edicola riferisce che i due giocatori con ogni probabilità non saranno aggregati agli uomini a disposizione diper la tournée negli Stati Uniti, dove è prevista la prossima settimana la doppia amichevole con il. Il Napoli conta dunque di riuscire quanto prima a ultimare il mercato in uscita. Hysaj è nel mirino di, la trattativa con ilper Verdi può entrare nel vivo nei prossimi giorni.