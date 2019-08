SUPERCOPPA FRANCIA PSG RENNES / Il Psg si aggiudica il primo trofeo stagionale vincendo la Supercoppa di Francia, battendo il Rennes per 2-1 a Shenzen, in Cina.

, al 13', gela la squadra di, che rivive l'incubo della finale di Coppa di Francia persa in primavera con lo stesso avversario. Riscossa nella ripresa, con la rete dial 57', seguita dal calcio di punizione vincente dial 73'. Non era in campo, squalificato.