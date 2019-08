CALCIOMERCATO BARCELLONA JUNIOR FIRPO/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Junior Firpo nelle prossime ore potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona.

Il quasi ex esterno del Real Betis, uno dei migliori dei suoi nella scorsa stagione, sarebbe pronto a trasferirsi al Camp Nou per un'operazione intorno ai 25/26 milioni di euro. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il laterale sinistro, negli ultimi mesi è stato accostato anche a Juventus e Real Madrid, ma alla fine a spuntarla è stato proprio il club blaugrana.