CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ATLETICO MADRID CEREZO / Il Napoli è da tempo su James Rodriguez, trattativa anticipata per prima da Calciomercato.it. Continua il braccio di ferro con il Real Madrid per il colombiano, dall'altra sponda della capitale spagnola arriva un assist agli azzurri.

Il presidente dell', infatti, ha dichiarato a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "In tempo di mercato è difficile essere disponibili con i giornalisti, ma oggi crediamo che la nostra rosa sia al completo e che siamo già forti così. Poi nel calcio non si sa che cosa può succedere". Con i 'Colchoneros' fuori dalla corsa, il Napoli resta in pole per James.