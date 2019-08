INTER NAINGGOLAN CAGLIARI/ Un bagno di folla ha accolto Radja Nainggolan all'arrivo all'aeroporto di Elmas. Il centrocampista belga è infatti pronto a tornare a vestire la maglia del Cagliari ed ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: "Spero di poter riportare quest'entusiasmo in campo.

Mi è sempre passato per la mente di tornare, ma non pensavo proprio in questa stagione, in ogni caso è uguale". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Nainggolan ha poi aggiunto: "Scegliere questa società non è stato difficile anche se avevo altre proposte. E' stato facile venire qui, la telefonata del presidente mi ha subito convinto".