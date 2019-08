INTER JUVENTUS SOLSKJAER POGBA DYBALA LUKAKU MILINKOVIC SAVIC/ Da Sergej Milinkovic-Savic a Paulo Dybala, passando per Romelu Lukaku e Mario Mandzukic. I club italiani e il Manchester United stanno accendendo questa sessione estiva di calciomercato.

In merito ha parlato anche Ole Gunnar, manager dei Red Devils, ai microfoni di 'PA Sport' prima della sfida col Milan: "Speriamo di portare a termine ancora uno o due colpi in entrata". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Solskjaer ha poi aggiunto: "Come tecnico e manager però, quando scendi in campo devi giocartela con quelli che hai a disposizione. Tutti i giocatori che ho avuto durante il precampionato mi hanno impressionato. Inoltre, è facile speculare sui trasferimenti, anche in ottica delle prossime sessioni".