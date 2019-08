p>NAPOLI ICARDI AMORUSO MILIK/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', Nicola, ex giocatore del club azzurro, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, di Mauro, attaccante dell'Inter: "Il club partenopeo ha già un grandissimo attaccante che si chiama Arek, perché prenderne un altro?" Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

Amoruso ha poi aggiunto: "E' un giocatore straordinario, non solo per i numeri ma anche per le sue qualità e le doti tecniche. Non serve un altro attaccante, si parla di Icardi ma io continuo a preferire Milik".