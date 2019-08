CALCIOMERCATO GENOA SCHONE AJAX/ Non solo Matthijs de Ligt, un altro degli alfieri dell'Ajax di Ten Hag sembrerebbe pronto ad approdare in Serie A. Stando infatti a quanto riportato da 'Sky Sport', il Genoa avrebbe portato a termine l'operazione per portare Lasse Schone a Marassi.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Centrocampista, classe 1986, Schone dovrebbe firmare un contratto per due anni con il Grifone con un opzione per una terza stagione. Nella scorsa ananta, il danese ha raggiunto le semifinali di Champions League con la maglia dei Lancieri.