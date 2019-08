FIORENTINA LOVISA NAPOLI/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', la Fiorentina avrebbe portato a termine l'acquisto di Alessandro Lovisa, giovane classe 2001 di proprietà del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il centrocampista azzurro è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile e dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina nella giornata di lunedì. Non solo colpi dunque per la prima squadra, la Viola di Rocco Commisso sembra muoversi anche per il futuro.